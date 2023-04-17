Про це повідомляє Cadena SER.

Після матчу чемпіонату Іспанії проти "Гетафе" (0:0) Лапорта під час спілкування з вболівальниками відповів ствердно на запитання, чи повернеться Ліонель Мессі до каталонської команди.

Аргентинець виступав за "Барселону" з 2005 до 2021 року. Контракт Мессі з ПСЖ розрахований до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні Мессі зіграв за парижан 34 матчі, забив 19 голів та віддав 18 результативних передач.