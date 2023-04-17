Президент "Барселони" анонсував повернення Мессі до команди
Президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що аргентинський форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі незабаром повернеться до іспанського клубу
Про це повідомляє Cadena SER.
Після матчу чемпіонату Іспанії проти "Гетафе" (0:0) Лапорта під час спілкування з вболівальниками відповів ствердно на запитання, чи повернеться Ліонель Мессі до каталонської команди.
Аргентинець виступав за "Барселону" з 2005 до 2021 року. Контракт Мессі з ПСЖ розрахований до літа 2023 року.
У нинішньому сезоні Мессі зіграв за парижан 34 матчі, забив 19 голів та віддав 18 результативних передач.
- У вересні 2022 року повідомлялося, що Мессі безплатно покине ПСЖ наступного літа.
- 3 березня стало відомо, що Мессі вирішив продовжити кар'єру в одному з європейських клубів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.44
Купівля 37.44Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе