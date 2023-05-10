Батько Мессі спростував інформацію про трансфер сина у Саудівську Аравію
Батько зірки ПСЖ Ліонеля Мессі відреагував на інформацію ЗМІ, що його син вже досяг усної домовленості про трансфер у саудівський "Аль-Хіляль"
Про це повідомляє L’Equipe.
"Ні з одним клубом немає жодних домовленостей. Як тільки сезон закінчиться, настане час проаналізувати й подивитися, що у нас є, а потім прийняти рішення. Завжди ходять чутки, і багато хто використовує ім'я Ліонеля, щоб отримати погану славу. Однак правда лише одна. Можемо запевнити вас, що ні з ким нічого немає. Ні усно, ні підписано, ні узгоджено. І не буде до кінця сезону", - сказав батько Мессі.
8 травня Мессі відновив тренування з ПСЖ. Це сталося за шість днів після того, як паризький клуб відсторонив аргентинця від команди на два тижні. Аргентинець самовільно поїхав на відпочинок до Саудівської Аравії, а потім привселюдно перепрошував перед командою.
Через покарання 35-річний форвард пропустив матч чемпіонату Франції проти "Труа" (3:1). Фани клубу після інциденту вимагали, аби аргентинець забирався з ПСЖ.
Ліонель Мессі у нинішньому сезоні зіграв за парижан 37 матчів, забив 20 голів та віддав 19 результативних передач. ПСЖ за 4 тури до завершення чемпіонату Франції очолює турнірну таблицю та випереджає найближчого переслідувача - "Ланс" - на 6 очок.
- 2 травня ПСЖ відсторонив Ліонеля Мессі від команди на два тижні.
- 9 травня повідомлялось, що з наступного сезону Мессі гратиме в Саудівській Аравії.
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