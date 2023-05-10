Батько Мессі спростував інформацію про трансфер сина у Саудівську Аравію

Про це повідомляє L’Equipe.

"Ні з одним клубом немає жодних домовленостей. Як тільки сезон закінчиться, настане час проаналізувати й подивитися, що у нас є, а потім прийняти рішення. Завжди ходять чутки, і багато хто використовує ім'я Ліонеля, щоб отримати погану славу. Однак правда лише одна. Можемо запевнити вас, що ні з ким нічого немає. Ні усно, ні підписано, ні узгоджено. І не буде до кінця сезону", - сказав батько Мессі.

8 травня Мессі відновив тренування з ПСЖ. Це сталося за шість днів після того, як паризький клуб відсторонив аргентинця від команди на два тижні. Аргентинець самовільно поїхав на відпочинок до Саудівської Аравії, а потім привселюдно перепрошував перед командою.

Через покарання 35-річний форвард пропустив матч чемпіонату Франції проти "Труа" (3:1). Фани клубу після інциденту вимагали, аби аргентинець забирався з ПСЖ.

Ліонель Мессі у нинішньому сезоні зіграв за парижан 37 матчів, забив 20 голів та віддав 19 результативних передач. ПСЖ за 4 тури до завершення чемпіонату Франції очолює турнірну таблицю та випереджає найближчого переслідувача - "Ланс" - на 6 очок.