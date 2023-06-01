Про це повідомляє Goal.

За словами Галтьє, влітку Мессі залишить ПСЖ. Аргентинець піде з паризького клубу на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.

У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 40 матчів, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач. Аргентинець допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1.