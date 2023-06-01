Тренер ПСЖ підтвердив, що Мессі залишає французький клуб
Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє підтвердив, що аргентинський форвард Ліонель Мессі залишає французький клуб після завершення нинішнього сезону
Про це повідомляє Goal.
За словами Галтьє, влітку Мессі залишить ПСЖ. Аргентинець піде з паризького клубу на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.
У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 40 матчів, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач. Аргентинець допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1.
- 9 травня вже повідомлялося, що з наступного сезону Мессі гратиме в Саудівській Аравії.
- 10 травня Хорхе Мессі спростував інформацію, що його син досяг домовленості про трансфер у саудівський "Аль-Хіляль".
- 31 травня ЗМІ повідомили, що Ліонель Мессі узгодив умови особистого контракту з "Аль-Хілялем" із Саудівської Аравії, який запропонував йому зарплату $500 млн на рік.
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