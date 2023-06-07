Мессі оголосив про перехід в "Інтер Маямі"
Легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі став гравцем "Інтер Маямі"
Про це Мессі заявив у розмові з MD/SPORT.
"Я не повертаюся в "Барселону", я переходжу в "Інтер Маямі". Рішення підтверджено на 100%. У мене були інші пропозиції з Європи, але я не став їх розглядати через "Барселону", - сказав Ліонель Мессі.
Відзначимо, що президентом "Інтер Маямі" є Девід Бекхем. За команду грає українець Сергій Кривцов.
Мессі і ПСЖ
Ліонель Мессі йде з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.
У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.
Мессі допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1 у цьому та минулому сезоні. Він грав за ПСЖ з 2021 року.
- 9 травня вже повідомлялося, що з наступного сезону Мессі гратиме в Саудівській Аравії.
- 10 травня Хорхе Мессі спростував інформацію, що його син досяг домовленості про трансфер у саудівський "Аль-Хіляль".
- 31 травня ЗМІ повідомили, що Ліонель Мессі узгодив умови особистого контракту з "Аль-Хілялем" із Саудівської Аравії, який запропонував йому зарплату $500 млн на рік.
- Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє також підтвердив, що аргентинський форвард залишає французький клуб.
- 3 червня ПСЖ офіційно повідомив, що Ліонель Мессі йде з команди.
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