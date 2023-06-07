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Мессі оголосив про перехід в "Інтер Маямі"

7 червня, 2023 середа
22:22
Спорт Ліонель Мессі

Легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі став гравцем "Інтер Маямі"

Про це Мессі заявив у розмові з MD/SPORT.

"Я не повертаюся в "Барселону", я переходжу в "Інтер Маямі". Рішення підтверджено на 100%. У мене були інші пропозиції з Європи, але я не став їх розглядати через "Барселону", - сказав Ліонель Мессі.

Відзначимо, що президентом "Інтер Маямі" є Девід Бекхем. За команду грає українець Сергій Кривцов.

Мессі і ПСЖ

Ліонель Мессі йде з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.  

У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Мессі допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1 у цьому та минулому сезоні. Він грав за ПСЖ з 2021 року.

футбол
Ліонель Мессі
США
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