Про це повідомляє Еспресо.TV.

У зустрічі проти "Далласа" Ліонель Мессі забив на 6-й хвилині з передачі колишнього одноклубника по "Барселоні" Жорді Альби. Наприкінці основного часу аргентинець ударом зі штрафного зробив рахунок 4:4 та перевів матч гру в овертайм.

У серії післяматчевих пенальті Мессі реалізував одинадцятиметровий та допоміг своїй команді перемогти 5:3.

36-річний форвард зробив дубль у третьому поспіль матчі за "Інтер Маямі". Загалом він зіграв за американський клуб 4 матчі, забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу.

Український захисник "Інтер Маямі" Сергій Кривцов відіграв проти "Далласа" весь матч.

Трансфер Мессі до MLS

Ліонель Мессі перейшов до "Інтер Маямі" з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершився контракт з чемпіонами Франції. Власником клубу зі США є легендарний англійський футболіст Девід Бекхем.

У минулому сезоні аргентинець зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Мессі грав за парижан з 2021 року та допоміг їм здобути два чемпіонських титули у Франції.

Результат

Кубок ліг Північної Америки. 1/4 фіналу

7 серпня

"Даллас" – "Інтер Маямі" 4:4 (3:5 - по пен.)

Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (авт.) – Мессі, 6, 85, Кремаскі, 65, Фарфан, 80 (авт.)