Мессі зробив дубль у третьому поспіль матчі за "Інтер Маямі"
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі забив два голи за "Інтер Маямі" у матчі 1/8 фіналу Кубка північноамериканських ліг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У зустрічі проти "Далласа" Ліонель Мессі забив на 6-й хвилині з передачі колишнього одноклубника по "Барселоні" Жорді Альби. Наприкінці основного часу аргентинець ударом зі штрафного зробив рахунок 4:4 та перевів матч гру в овертайм.
У серії післяматчевих пенальті Мессі реалізував одинадцятиметровий та допоміг своїй команді перемогти 5:3.
36-річний форвард зробив дубль у третьому поспіль матчі за "Інтер Маямі". Загалом він зіграв за американський клуб 4 матчі, забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу.
Український захисник "Інтер Маямі" Сергій Кривцов відіграв проти "Далласа" весь матч.
Трансфер Мессі до MLS
Ліонель Мессі перейшов до "Інтер Маямі" з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершився контракт з чемпіонами Франції. Власником клубу зі США є легендарний англійський футболіст Девід Бекхем.
У минулому сезоні аргентинець зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.
Мессі грав за парижан з 2021 року та допоміг їм здобути два чемпіонських титули у Франції.
Результат
Кубок ліг Північної Америки. 1/4 фіналу
7 серпня
"Даллас" – "Інтер Маямі" 4:4 (3:5 - по пен.)
Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (авт.) – Мессі, 6, 85, Кремаскі, 65, Фарфан, 80 (авт.)
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