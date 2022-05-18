Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.

"Зверніть увагу на те, що президент Росії учора заявляв у відповідь на рішення Фінляндії та Швеції щодо набуття членства в НАТО. Виявляється, це не проблема для Кремля. У них немає запитань. Путін - воєнний злочинець, який цими словами підтверджує, що мета війни - знищення України. Зараз у європейському середовищі ширяться думки, що шлях до врегулювання й до зупинки війни полягає у тому, щоб забезпечити Путіну так званий гідний відступ - зберегти лице. А це, фактично, надання Путіну можливостей готувати нові спецоперації та агресію проти нашої держави. Україна повинна чітко говорити: ніяких спроб збереження лиця Путіна", - зазначив Лубківський.

Дипломат додав, що Україна повинна чітко заявляти про свої наміри вступу в Європейський Союз та Північноатлантичний Альянс.

"Альтернатив немає. Україна повинна отримати позитивну оцінку від Європейської комісії та згоду саміту Європейської ради про те, щоб надати нашій державі статус кандидата на членство в Європейського Союзу. Це питання і честі для ЄС, та питання солідарності й підтримки України та бачення обʼєднаної Європи. Головні сигнали цих днів для нас: Україна повинна набути статусу кандидата у члени ЄС. Україна повинна підтвердити свій намір набуття членства в НАТО", - зауважив Данило Лубківський.

16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав однією з причин небажання бачити Україну в НАТО територіальні суперечки з Києвом.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb