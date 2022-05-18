Мета Путіна - знищення України, - дипломат Лубківський про реакцію Кремля на вступ Фінляндії та Швеції у НАТО
Надзвичайний і Повноважний Посланник України 1 класу Данило Лубківський вважає, що зміна риторики президента Росії Володимира Путіна щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО означає, що головною метою агресора є знищення України
Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.
"Зверніть увагу на те, що президент Росії учора заявляв у відповідь на рішення Фінляндії та Швеції щодо набуття членства в НАТО. Виявляється, це не проблема для Кремля. У них немає запитань. Путін - воєнний злочинець, який цими словами підтверджує, що мета війни - знищення України. Зараз у європейському середовищі ширяться думки, що шлях до врегулювання й до зупинки війни полягає у тому, щоб забезпечити Путіну так званий гідний відступ - зберегти лице. А це, фактично, надання Путіну можливостей готувати нові спецоперації та агресію проти нашої держави. Україна повинна чітко говорити: ніяких спроб збереження лиця Путіна", - зазначив Лубківський.
Дипломат додав, що Україна повинна чітко заявляти про свої наміри вступу в Європейський Союз та Північноатлантичний Альянс.
"Альтернатив немає. Україна повинна отримати позитивну оцінку від Європейської комісії та згоду саміту Європейської ради про те, щоб надати нашій державі статус кандидата на членство в Європейського Союзу. Це питання і честі для ЄС, та питання солідарності й підтримки України та бачення обʼєднаної Європи. Головні сигнали цих днів для нас: Україна повинна набути статусу кандидата у члени ЄС. Україна повинна підтвердити свій намір набуття членства в НАТО", - зауважив Данило Лубківський.
- 16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав однією з причин небажання бачити Україну в НАТО територіальні суперечки з Києвом.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
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