Meta створить для європейських користувачів підписку на Facebook і Instagram без реклами

Про це пише Bloomberg.

Починаючи з листопада, користувачі зможуть підписатися на соцмережі за 9,99 євро на місяць у веб-версіях додатків, та за 12,99 євро на місяць через мобільні операційні системи Apple і Android. Послуги передплати стануть доступними кожному в Європейському Союзі, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Зазначається, що таким чином Meta реагує на липневе рішення суду, в якому йдеться, що "компаніям слід розглянути можливість пропонувати альтернативні послуги клієнтам, які не хочуть, щоб їхні дані збиралися та продавалися рекламодавцям, якщо необхідно за відповідну плату".

"Ми продовжуватимемо виступати за Інтернет, який підтримує рекламу, навіть з нашою новою пропозицією підписки в ЄС. Але ми поважаємо дух і мету цих європейських правил, що розвиваються, і прагнемо їх дотримуватися", - йдеться у заяві.