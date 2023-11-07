Meta Цукерберга заборонила використовувати генеративний ШІ в політичній рекламі

Про це повідомив представник компанії Meta AI, передає Reuters.

"Оскільки ми продовжуємо тестувати нові інструменти створення реклами Generative AI в Ads Manager, рекламодавцям, які проводять кампанії, що кваліфікуються як реклама житла, працевлаштування, кредитування чи соціальних питань, виборів чи політики, або пов’язані з охороною здоров’я, фармацевтикою чи фінансовими послугами, заборонено використовувати ці функції Generative AI", - зазначили в компанії.

"Ми вважаємо, що цей підхід дасть нам змогу краще зрозуміти потенційні ризики та створити правильні гарантії для використання Generative AI в рекламі, яка стосується потенційно делікатних тем у регульованих галузях", - додали там.