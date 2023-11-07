Meta Цукерберга заборонила використовувати генеративний ШІ в політичній рекламі
Компанія Meta AI, яка є власником Facebook, забороняє політичним кампаніям використовувати її нові генеративні рекламні продукти штучного інтелекту
Про це повідомив представник компанії Meta AI, передає Reuters.
"Оскільки ми продовжуємо тестувати нові інструменти створення реклами Generative AI в Ads Manager, рекламодавцям, які проводять кампанії, що кваліфікуються як реклама житла, працевлаштування, кредитування чи соціальних питань, виборів чи політики, або пов’язані з охороною здоров’я, фармацевтикою чи фінансовими послугами, заборонено використовувати ці функції Generative AI", - зазначили в компанії.
"Ми вважаємо, що цей підхід дасть нам змогу краще зрозуміти потенційні ризики та створити правильні гарантії для використання Generative AI в рекламі, яка стосується потенційно делікатних тем у регульованих галузях", - додали там.
- У лютому стало відомо, що Meta тестує штучний інтелект у WhatsApp і Messenger.
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