Meta заблокувала 1,5 тис. акаунтів "кібернайманців": стежили за 50 тис. користувачів

Про це свідчить звіт компанії.



Загалом видалили близько 1,5 тис. обліківок "кібернайманців".



"Ми заблокували сім організацій, які через інтернет стежили за людьми з більш ніж 100 країн. Ми повідомили близько 50 тисяч людей, які, як ми вважаємо, стали жертвами цих шкідливих дій", - зазначають у компанії.



Meta повідомляє, що "кібернайманці" базувалися в Ізраїлі, Китаї, Північній Македонії й Індії. Ними виявилися компанії Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube та Bluehawk CI.



Згідно з розслідуванням, вони регулярно шпигували за журналістами, правозахисниками, дисидентами й політиками, зокрема опозиційними.



У Meta пояснили, що "заблокували відповідну інфраструктуру, заборонили цим організаціям доступ" до своїх майданчиків і попередили про порушення правил спільноти.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb