Meta заблокувала 1,5 тис. акаунтів "кібернайманців": стежили за 50 тис. користувачів
Meta видалила акаунти сімох організацій з понад 100 країн, які на замовлення держав або приватних осіб шпигували за людьми у Facebook та Instagram
Про це свідчить звіт компанії.
Загалом видалили близько 1,5 тис. обліківок "кібернайманців".
"Ми заблокували сім організацій, які через інтернет стежили за людьми з більш ніж 100 країн. Ми повідомили близько 50 тисяч людей, які, як ми вважаємо, стали жертвами цих шкідливих дій", - зазначають у компанії.
Meta повідомляє, що "кібернайманці" базувалися в Ізраїлі, Китаї, Північній Македонії й Індії. Ними виявилися компанії Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube та Bluehawk CI.
Згідно з розслідуванням, вони регулярно шпигували за журналістами, правозахисниками, дисидентами й політиками, зокрема опозиційними.
У Meta пояснили, що "заблокували відповідну інфраструктуру, заборонили цим організаціям доступ" до своїх майданчиків і попередили про порушення правил спільноти.
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