"Металіст 1925" на 95% припинить своє існування: заява футбольного клубу

Про це повідомляє "Трибуна".

"Металіст 1925" на 95% припиняє своє існування. Сьогодні буде заява від власників клубу, чий бізнес постраждав від ракетних ударів. Інфраструктуру компанії систематично знищували, тому ключовий інвестор втратив можливість фінансувати клуб", - пояснили в харківському клубі.

Металіст 1925

Після 4 зіграних турів "Металіст 1925" займає 9 позицію у турнірній таблиці УПЛ. Клуб був заснований у серпні 2016 року. У вищій лізі харків'яни виступають зі сезону 2021/22.

Заява "Металіста 1925"

На офіційному сайті "Металіста 1925" вже з'явилось звернення до вболівальників та футбольної спільноти

"Сьогодні "АES Group" вимушена оголосити про припинення фінансування ФК "Металіст 1925", щиро сподіваючись, що зграя шакалів не буде радіти такому розвитку подій. Ми були відвертими та чесними перед клубом, його вболівальниками, ми відверті і сьогодні, повідомляючи, що отримали смертельне поранення від агресора. Ми просимо вибачення у всіх, кого засмутило це звернення, перш за все у співробітників Клубу, футболістів і вболівальників, але ця новина є об’єктивною реальністю сьогодення", - йдеться у заяві.

Наголошується, що "АES Group" володіє контрольним пакетом акцій, однак, є інші засновники, які можуть підхопити ініціативу розвитку клубу та забезпечити його фінансування, або дати інші пропозиції.

"Цим повідомленням ми звертаємось до харків’ян усього світу, органів державної влади, представників бізнесу та світової футбольної спільноти. Ми готові до будь-яких пропозицій, від тимчасової продуктивної співпраці до безоплатної передачі корпоративних прав клубу. "Народжені в бою" це не проєкт одного інвестора, це проєкт майбутнього мирного спортивного відродження Харківського регіону", - наголошують у "Металісті 1925".