"Металіст" купив нового форварда за 1,2 млн євро
Харківський "Металіст" домовився про трансфер нападника бразильської "Віторії" Давіда
Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".
Форвард "Віторії" Давід перейшов у "Металіст" за 1,2 млн євро. 22-річний бразильський форвард виступатиме в Україні під 33-м номером.
"Віторія" виступає у 2-му дивізіоні Бразилії та чемпіонаті штату Байяно. На рахунку Давіда 11 голів та 5 асистів у 59 матчах 2021 року.
Transfermarkt оцінив 22-річного форварда у 250 тис. євро. Давід грає на позиції центрального нападника та лівого вінгера.
Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.
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