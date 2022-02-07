"Металіст" купив нового форварда за 1,2 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".



Форвард "Віторії" Давід перейшов у "Металіст" за 1,2 млн євро. 22-річний бразильський форвард виступатиме в Україні під 33-м номером.

"Віторія" виступає у 2-му дивізіоні Бразилії та чемпіонаті штату Байяно. На рахунку Давіда 11 голів та 5 асистів у 59 матчах 2021 року.



Transfermarkt оцінив 22-річного форварда у 250 тис. євро. Давід грає на позиції центрального нападника та лівого вінгера.



Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.