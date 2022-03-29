"Метою санкцій не має бути народ": авіаперевізник, яким володіє уряд Дубаю, не планує припиняти роботу в РФ

Про це заявив президент авіаперевізника Тім Кларк в інтерв'ю Bloomberg TV, передає ЕП.

"Росіяни мають право подорожувати, незважаючи на події в Україні. Метою санкцій не має бути народ Росії", - вважає Кларк.

За його словами, Emirates виконуватиме рейси в Росії поки це підтримує власник - уряд Дубаю.

Наразі авіакомпанія виконує два рейси до Москви та один до Санкт-Петербурга щодня.



Президент Emirates зазначив, що кількість пасажирів на рейсах "досить здорова", спостерігається високий попит на перевезення багажу.

"Emirates виявилася однією з небагатьох авіакомпаній, що залишилися, що пов'язують Росію з рештою світу", - пише агентство.



