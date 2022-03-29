"Метою санкцій не має бути народ": авіаперевізник, яким володіє уряд Дубаю, не планує припиняти роботу в РФ
Авіакомпанія Emirates (ОАЕ) продовжить роботу в Росії, оскільки "росіяни мають повне право подорожувати попри санкції"
Про це заявив президент авіаперевізника Тім Кларк в інтерв'ю Bloomberg TV, передає ЕП.
"Росіяни мають право подорожувати, незважаючи на події в Україні. Метою санкцій не має бути народ Росії", - вважає Кларк.
За його словами, Emirates виконуватиме рейси в Росії поки це підтримує власник - уряд Дубаю.
Наразі авіакомпанія виконує два рейси до Москви та один до Санкт-Петербурга щодня.
Президент Emirates зазначив, що кількість пасажирів на рейсах "досить здорова", спостерігається високий попит на перевезення багажу.
"Emirates виявилася однією з небагатьох авіакомпаній, що залишилися, що пов'язують Росію з рештою світу", - пише агентство.
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