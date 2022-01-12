Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією "Межує з держзрадою": Безсмертний припустив, що вагнергейт і видача Цемаха є виконанням таємних угод Зеленського з росіянами, укладених в Омані
Ексклюзив

"Межує з держзрадою": Безсмертний припустив, що вагнергейт і видача Цемаха є виконанням таємних угод Зеленського з росіянами, укладених в Омані

12 січня, 2022 середа
21:18
війна з Росією Роман Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що між чинною українською владою та Кремлем можуть бути таємні домовленості і це може стати приводом для шантажу Володимира Зеленського

Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими".

На думку Безсмертного, Зеленський та Кремль мали певні таємні домовленості.

"Зараз, коли уже пройшов час, для мене стають очевидними кинуті фрази, які насправді нічого не означали. Сказавши тоді, не знаючи, як це робити зараз, він продовжує це говорити. За два роки це починають використовувати в Кремлі. Насправді, це речі, які межують з державною зрадою - ці домовленості в Омані, цей фрагмент намагаються стерти у пам'яті, але ж вони були. Докази - це слова Мєдведєва, Пєскова, Путіна, які періодично звучать, якими йому нагадують", - сказав він.

Дипломат вважає, що може настати час, коли домовленості покажуть публічно - у відео або озвучать.

"Я вже не кажу про Єрмака і його домовленості з Козаком, які зафіксовані. (Йдеться про "консультативну раду" з терористами в ТКГ, про яку домовились в 2020 році, але коронавірус і реакція суспільства зупинили процес, - ред.) По-перше, це перевищення службових повноважень, по-друге, це не його повноваження, а по-третє - це кримінальний злочин. Чи не є Вагнергейт виконанням цих домовленостей, а видача Цемаха? Москва нагадує, одному і другому, що вони говорили, що не виконали. "Ви маєте виконати, що ви наобіцяли в Омані". Ще періодично вискакують певні теми по Донбасу. Українці дізнаються про домовленості щодо ОРДЛО з газети "Комерсант", - підсумував Безсмертний.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

Росія
Роман Безсмертний
Володимир Зеленський
Кремль
домовленості
Великий ефір Василя Зими
Читайте також:
РФ и США
10 січня, 2022 понедiлок
Рух України в НАТО і американська присутність у Європі: РФ і США завершили переговори щодо "гарантій безпеки"
Переговори Німеччина, Франція, Україна
11 січня, 2022 вiвторок
Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, - Зеленський про новий нормандський саміт
Джордж Камбосос
11 січня, 2022 вiвторок
Абсолютний чемпіон світу заявив, що йому потрібен бій з Ломаченком
Київ
-14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.59
    Купівля 27.59
    Продаж 27.87
  • EUR
    Купівля 31.22
    Продаж 31.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
12 січня
23:15
Жозеп Боррель
"Якщо будуть переговори, ми візьмемо участь": Боррель про роль ЄС у врегулюванні агресії РФ щодо України
23:08
Кулеба обговорив з очільницею МЗС Канади кроки задля стримування агресії РФ
22:47
Денис Малюська
Зеленський доручив узгодити з міжнародними партнерами питання обмежень для людей зі списку олігархів, - Малюська
22:44
Заступниця Блінкена зустрілася з очільником голови Єврокомісії: розмовляли про ситуацію на кордоні України з РФ
22:37
Андрій Шевченко
Шевченко та "Дженоа" розпочали переговори про розірвання контракту, - ЗМІ
22:30
Андрій Єрмак
Єрмак обговорив безпекову ситуацію з радником Байдена з нацбезпеки Салліваном
22:21
Знищують повітряні цілі й захищають наземні війська: ЗСУ отримали відремонтовані зенітні установки "Шилка"
22:20
Абубакар Камара
Ганьба дня: на Кубку Африки організатори тричі ввімкнули помилковий гімн Мавританії. Відео
22:10
Олексій Гарань
"Путін хоче дотиснути "Північний потік-2" і шукає привід для війни": політолог Гарань спрогнозував варіанти розвитку протистояння з РФ
22:01
Для ураження широкого діапазону різних цілей: Україна розробляє дрони-камікадзе
21:45
Коронавірус в Україні
Понад 4,5 тис. хворих за добу: у Литві зафіксували рекордну кількість COVID-випадків від початку пандемії
21:44
Руді Пожег
"Чорноморець" оголосив про трансфер футболіста збірної Словенії
21:30
Львівобленерго
НКРЕКП мала перевіряти обленерго під час підготовки до осінньо-зимового періоду замість перевірок у пік сезону – експерт
21:25
СБУ, обшуки
Підробив дозвіл СБУ на ведення бізнесу та щомісяця "заробляв" 20 млн грн: в Україні викрили шахраїв
20:59
ООН
Не погасили борг перед Генасамблеєю: ООН позбавила права голосу вісім країн
20:47
Порошенко
ДБР: Запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня
20:45
Луїс Муріель
"Аталанта" без Малиновського впевнено перемогла "Венецію" та вийшла в чвертьфінал Кубка Італії
20:42
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Гетманцев виступає за виплати для підтримки незахищених громадян, але без вимоги витратити їх на продукти
20:39
Міноборони РФ: відносини між НАТО й Росією перебувають на критично низькому рівні
20:37
Президент Азербайджану закликав припинити вогонь на кордоні Вірменії
20:27
Ексклюзив
Вікторія Пташник
"Жодних доказів, купа порушень": нардепка Пташник назвала справу проти Порошенка про держзраду юридично нікчемною
20:20
Санкції проти Росії
Система SWIFT, банки, видобувні галузі: Сенат США оприлюднив проєкт санкцій проти РФ на випадок нового вторгнення в Україну
20:17
Міно Райола
Найскандальнішого футбольного агента світу госпіталізували, він знаходиться в критичному стані
20:03
Ерік Кантона
Загинули тисячі, - легендарний футболіст пояснив, чому не буде дивитись ЧС-2022
19:54
Дім Франка
 Дім Франка у Львові серед найкращих слов'янських музеїв
19:48
Американський дипломат Олександр Вершбоу
Не можна всерйоз сприймати заяви РФ про відсутність планів нападу на Україну, - експосол США в Москві Вершбоу
19:32
Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч з Генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом
19:27
канабіс
Конопляні сполуки можуть блокувати потрапляння коронавірусу в людські клітини, - науковці
19:08
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Що б не казав Зеленський, а корупція у держсистемі більша, ніж за Януковича, бізнес потерпає": нардеп Осадчук назвав БЕБ репресивним органом
19:02
Володимир Кличко та Олександр Усик (праворуч)
Будь-хто може погуглити, - Кличко захистив Усика і нагадав Ф'юрі про допінг-скандал
19:00
Онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму: “Переговори Захід vs Росія: чи вдасться зупинити новий напад Кремля?". НАЖИВО
18:56
Олаф Шольц
Скупчення російських військ біля України загрожує безпеці Європи, - канцлер Німеччини Шольц
18:55
Саакашвілі
Саакашвілі заявив, що прийде на засідання суду 13 січня
18:39
Ринкові ціни на залізну руду сягнули максимуму з жовтня
18:32
Віталій Кличко
Кличко: санкції проти РФ мають посилювати принцип "нічого про Україну без України"
18:29
Артем Довбик
Турецький топ-клуб відновив інтерес до героя України на Євро-2020 Довбика
18:16
Ексклюзив
путін шойгу автомат
"Путін тепер не відчуватиме спокійний тил": екснардеп Іллєнко припустив, що РФ втрачатиме ресурси через намагання контролювати Казахстан
18:15
Назар Янкович
"Зеленський, де ти?  В країні війна", - учасник російсько-української війни Назар Янкович
18:12
Мілітаризація свідомості дітей, виховання імперського мислення: в Україну не пустили книжки з символікою силовиків РФ і комуністів
18:11
Від 20 тис. грн: Міноборони України підвищило виплати військовим медикам
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV