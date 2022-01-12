"Межує з держзрадою": Безсмертний припустив, що вагнергейт і видача Цемаха є виконанням таємних угод Зеленського з росіянами, укладених в Омані

Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими".



На думку Безсмертного, Зеленський та Кремль мали певні таємні домовленості.



"Зараз, коли уже пройшов час, для мене стають очевидними кинуті фрази, які насправді нічого не означали. Сказавши тоді, не знаючи, як це робити зараз, він продовжує це говорити. За два роки це починають використовувати в Кремлі. Насправді, це речі, які межують з державною зрадою - ці домовленості в Омані, цей фрагмент намагаються стерти у пам'яті, але ж вони були. Докази - це слова Мєдведєва, Пєскова, Путіна, які періодично звучать, якими йому нагадують", - сказав він.



Дипломат вважає, що може настати час, коли домовленості покажуть публічно - у відео або озвучать.



"Я вже не кажу про Єрмака і його домовленості з Козаком, які зафіксовані. (Йдеться про "консультативну раду" з терористами в ТКГ, про яку домовились в 2020 році, але коронавірус і реакція суспільства зупинили процес, - ред.) По-перше, це перевищення службових повноважень, по-друге, це не його повноваження, а по-третє - це кримінальний злочин. Чи не є Вагнергейт виконанням цих домовленостей, а видача Цемаха? Москва нагадує, одному і другому, що вони говорили, що не виконали. "Ви маєте виконати, що ви наобіцяли в Омані". Ще періодично вискакують певні теми по Донбасу. Українці дізнаються про домовленості щодо ОРДЛО з газети "Комерсант", - підсумував Безсмертний.

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