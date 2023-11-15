Ми акцентуємо увагу на процесуальних порушеннях у справі проти Костянтина Жеваго, – адвокатка Наталія Пушина
Адвокати Костянтина Жеваго, які вже не раз повідомляли про порушення громадянських прав їхнього клієнта та ненадання матеріалів справи для ознайомлення захисникам, також наголошують на процесуальних порушеннях під час досудового розслідування у справі про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит”
Цього разу мова йде про систематичні порушення слідчим та прокурором у справі: невиконання рішення суду, неналежне виконання процесуальних обов’язків, неявка у судові засідання, що унеможливило розгляд Клопотань захисту.
“Прокурор у даній справі неналежно здійснює процесуальне керівництво – не усуває порушення слідчого та самостійно допускає порушення. Так, прокурор жодного Клопотання сторони захисту не розглянув в установлений Законом строк. Крім того, прокурор під час розгляду клопотань та скарг поданих стороною захисту систематично не з’являється до суду. Прокурор ухиляється від виконання судового рішення, яким його зобов’язано надати матеріали справи для ознайомлення стороні захисту. Нами подана дисциплінарна скарга на прокурора і ми сподіваємось, що його діям буде надана справедлива оцінка відповідно до норм чинного законодавства“, - повідомила Наталія Пушина, адвокатка Костянтина Жеваго.
Адвокати Костянтина Жеваго вкорте закликають правоохоронні органи дотримуватися норм закону, забезпечити об'єктивність та надати їхньому клієнту можливість здійснити своє невід'ємне конституційне право на захист. І наголошують на тому, що це узгоджується із судовою практикою Європейського суду з прав людини, до якого вони мають намір звертатися.
*є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу Еспресо
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