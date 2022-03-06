"Ми битимемося до кінця": мер Чернігова Атрошенко заявив, що місто відстоюює і Київ

Про це він сказав у інтерв'ю блогеру Дмитру Гордону.



"Ми обов'язково виграємо цю війну. Будь-якою ціною. Ми однозначно встоїмо. Але якою ціною та якою кров'ю – невідомо. І як швидко. Я вірю у чернігівців. І хочу сказати, що сьогодні чернігівцями пишається вся Україна. Ми розуміємо, що, обстоюючи Чернігів, ми відстоюємо і Київ. Ми розуміємо відповідальність і битимемося до кінця", - заявив Атрошенко.

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