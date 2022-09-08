Про це він розповів в етері Еспресо.



"У нас у Гостомелі з 21 березня безпосереднє президентське правління, введена військова адміністрація, тому що у частково окупованому Гостомелі велись активні бойові дії. І ось минуло пів року, але майже нічого не зроблено, щоб надати людям можливість десь мешкати. Ми з громадою збиралися неодноразово, попри заборону акцій протестів, люди виходили сотнями та виказували своє незадоволення. Президент вже змінив керівника ВА, як місяць призначили нового, але нічого не рухається", - прокоментував правозахисник.



Віталій Купрій запропонував людям зробити акцію і зібрати відео пошкодженого житла мешканців Гостомеля, щоб потім звернутися вже не до державної влади, а напряму до міжнародних інституцій, посольств, Червоного Хреста. Також планують зібрати повну інформацію та показати бездіяльність державної влади та дані про розкрадання і приховування бюджетних витрат.



"Ми просимо працювати з мешканцями Гостомеля напряму, тому що будь-яка пропозиція допомоги від міжнародних інституцій через невідомі причини відхиляється, можливо, військова адміністрація хоче мати якийсь зиск з цього. Наприклад, була пропозиція безкоштовно завезти пісок, на що ВА навіть не спромоглася листа написати. Так само ми знайшли кошти на відновлення школи у Гостомелі від Великої Британії, але нам знову не дали листа підтвердження по цих потребах. Тобто всім хочеться, щоб у нас були руїни, адже землі навколо Києва дуже дорогі, і щоб потім при першій можливості прийшла група спекулянтів і скупила все за безцінь, а людей викинути з нашої громади. Тому будемо йти до міжнародних інституцій та писати англійською: "Gostomel SOS! Help us!", - наголосив Купрій.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що у Гостомелі Київської області створять робочу групу, яка займеться відновленням міста і військового містечка

Також британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb