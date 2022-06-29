Британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель
Британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині
Про це повідомив селищний голова Гостомеля Тарас Думенко у facebook.
"Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки. У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпрому та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - написав Думенко.
11 липня 2021 року компанія Virgin Galactic здійснила перший космічний туристичний політ, в якому взяв участь Річард Бренсон.
- 20 лютого Річард Бренсон заявив, що російське вторгнення в Україну розірве Будапештський меморандум на шматки.
- 4 березня Річард Бренсон заявив, що Росія повинна відчути всю силу економічної та соціальної ізоляції через повномасштабне вторгнення в Україну.
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