"Війна Путіна завжди була війною проти власного народу", - Річард Бренсон

Про це йдеться у зверненні засновника компанії Virgin Galactic, мільярдера Річарда Бренсона 4 березня.

"Жахливі зображення, які ми бачимо зараз, є яскравим нагадуванням про те, що ми не маємо справу зі "спеціальною військовою операцією", як це називає президент Путін. Це повна загарбницька війна, неспровокований напад, розпочатий однією нацією проти свого мирного сусіда", - заявив Бренсон.

"Я не залишив жодних сумнівів у своїй позиції з цього приводу. Я твердо підтримую суверенітет України як незалежної нації, право її народу обирати свою долю, вільну від стороннього втручання. Тому я виступаю за найсильніші санкції проти Росії, її лідерів та її економіки. Вільний світ повинен зробити все можливе, щоб змусити Путіна та його прихильників змінити курс і припинити цю війну. Кровопролиття має припинитися зараз. Воєнні злочини повинні припинитися. Російські війська повинні відступити", ­– йдеться у зверненні Бренсона.



"Я дивлюся на хлоп’ячі обличчя полонених російських солдатів, які зі сльозами кличуть своїх матерів, і дивлюся на тисячі тих, хто кидає виклик гнобителю і демонструє мир у Санкт-Петербурзі та Москві, і я ніде не бачу ентузіазму щодо війни Путіна, - пише мільярдер. - Все, що я бачу, ­– це страх, занепокоєння та розчарування людей, які вирушили в саморуйнівну подорож, на яку навіть деякі з найбільш послідовних прихильників Путіна ніколи не підписувалися", – йдеться у зверненні.

Бренсон переконаний, що війна Путіна завжди була війною проти власного народу, проти голосів, які попереджали про його амбіції та закликали до більш мирного курсу.



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