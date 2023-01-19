“Новини про те, що на території Білорусі стає більше російських солдатів, непокоять усіх українців. Виглядає так, ніби вони справді готують ще один наступ. Втім, це виглядає агонією. Звичайно, українці будуть боротися”, - сказав Княжицький в інтервʼю польському телеканалу TVN24.

“Я вірю в те, що ми переможемо. Але цей рік буде дуже складним, тому ми чекаємо на ту техніку та зброю, яку маємо отримувати від наших союзників з Європи та зі США”, - пояснив парламентар.

Щодо очікувань від зустрічі групи Рамштайн, яка має відбутися в пʼятницю, парламентар заявив: “Очікуємо, що позиція німців зміниться, адже там є новий міністр оборони, який підтримує Україну. Маю надію, що ми отримаємо ті танки, які виробляють німці, не лише від них, але й від інших країн. І очікуємо теж того, що буде більше зброї”.

За його словами, Україна, крім танків, потребує американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. “Ця техніка потрібна для того, щоб не чекати на російський наступ, а розпочати український контрнаступ, - сказав Княжицький. - Бо всі хочуть, щоб війна закінчилась, а це буде можливо лише у випадку перемоги України, яка можливе лише з тією зброєю”.

Також Княжицький в інтервʼю польським журналістам згадав про катастрофу гелікоптера ДСНС у Броварах. “Це створює важкий емоційний фон для мешканців України. Для всіх – і для політиків, і для звичайних українців. Бо ми щоденно маємо якісь катастрофи: гинуть люди на фронті, стільки людей загинули від російської ракети в Дніпрі, зараз ця катастрофа, де загинули не тільки міністр і його заступники, але й одна дитина, дівчина й молода мама, також дуже багато дітей у лікарні. Звичайно, що для психологічного стану українців це дуже складна ситуація”, - сказав він.