Ми чітко заявимо, що Росія становить пряму загрозу нашій безпеці, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед стартом саміту організації в Мадриді підтвердив, що Росію буде визнано головною загрозою безпеці країн Альянсу
Про це повідомляє The Guardian.
"Ми чітко заявимо, що Росія становить пряму загрозу нашій безпеці", - сказав Столтенберг перед початком саміту НАТО в Іспанії.
За його словами, зустріч у Мадриді має стати історичною та трансформаційною для альянсу. Зокрема, НАТО має намір якомога швидше ратифікувати членство Швеції та Фінляндії.
Водночас Столтенберг підкреслив, що Китай не є супротивником НАТО, хоча альянс стежить за розвитком військових можливостей Пекіна.
"Китай не є супротивником. Але, звичайно, ми повинні враховувати наслідки для нашої безпеки, коли ми бачимо, що Китай вкладає значні кошти в нові сучасні військові можливості, ракети великої дальності чи ядерну зброю, а також намагається контролювати критичну інфраструктуру, наприклад, 5G", - пояснив Столтенберг.
- 27 червня Столтенберг заявив, що НАТО може визначити Росію найбільшою і прямою загрозою безпеці.
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