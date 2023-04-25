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Війна з Росією: хроніка
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Ми довго вагалися, зараз маємо перетнути всі "червоні лінії" у військовій допомозі України, - президент Литви Науседа

25 квітня, 2023 вiвторок
00:54
Війна з Росією Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що союзники України мають надати всю необхідну військову допомогу, в тому числі щодо озброєння

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, пише "Європейська правда".

"Для мене абсолютно ясно, що ми повинні перетнути всі червоні лінії. Інакше ми втрачаємо час. Щодня людей вбивають і катують. Депортація дітей – це звичайна справа, як і бомбардування об'єктів інфраструктури. Озираючись назад, ми втратили час через те, що довго вагалися з прийняттям певних рішень. Зрештою, ми все одно прийшли до цих рішень, але запізно і дуже дорогою ціною. Ми повинні бути дуже рішучими, тому що маємо справу з дуже небезпечним агресором, який не знає кордонів. Не сподівайтеся, що він коли-небудь зупиниться – якщо йому вдасться, він завжди буде продовжувати", – сказав Науседа.

На питання про те, чи має він на увазі також постачання західних винищувачів Україні, Науседа відповів ствердно.

"Так, деякі країни вже постачають інші типи літаків. Повітряний простір є важливим елементом у цій війні. І для того, щоб мати можливість ефективно його захищати, потрібні літаки і більше систем протиповітряної оборони. Це важливо не тільки для України, але й для нашої безпеки", – сказав він.

Науседа зазначив, що в Німеччині відбулося переосмислення питання допомоги Україні, після чого інші країни також активізувалися.

"Багато червоних ліній, які ми самі намалювали, були перетнуті. І рішення Німеччини є позитивним сигналом не лише для України, але й для всіх інших союзників по НАТО", – додав він.

  • Раніше Науседа заявив, що замість повторення заїжджених фраз про відчинені двері НАТО необхідно знайти конкретні механізми для швидкої інтеграції України в простір НАТО після закінчення війни.

Литва
допомога Україні
зброя для України
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