Ми готові до деяких кроків уперед, щоб “нормандська” зустріч відбулася, - Зеленський
Україна разом із Німеччиною та Францією готова якнайшвидше провести зустріч глав держав у нормандському форматі
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ICTV, повідомляє Радіо Свобода.
За словами глави держави, про це йшлося на зустрічі у відеоформаті з канцлеркою Анґелою Меркель і президентом Франції Макроном, які згодом мали переговори про це з російською стороною.
“Ми готові до деяких кроків уперед, щоб зустріч відбулася. Я не знаю, як пройшла їхня зустріч напевно, також там є якісь питання і пропозиції, як завжди з цієї сторони. Думаю, що відсоток того, що відбудеться зустріч, залежить від Росії. Я бачу, що пані Меркель хотіла б, щоб ця зустріч пройшла. Вона багато зробила за цей час для України, для нормандського формату. Тому, я думаю, шанси для цього є”, – відзначив Зеленський.
Він додав, що “ми обговорювали з президентом Байденом кілька варіантів залучення США до вирішення цього конфлікту”. За словами президента, США «в принципі, підтримують, але будуть думати над форматом і потім пропонувати цей формат Україні й Росії».
- Раніше речник Путіна Пєсков заявив, що ймовірний вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".
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