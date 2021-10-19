Ми готові до деяких кроків уперед, щоб “нормандська” зустріч відбулася, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ICTV, повідомляє Радіо Свобода.

За словами глави держави, про це йшлося на зустрічі у відеоформаті з канцлеркою Анґелою Меркель і президентом Франції Макроном, які згодом мали переговори про це з російською стороною.

“Ми готові до деяких кроків уперед, щоб зустріч відбулася. Я не знаю, як пройшла їхня зустріч напевно, також там є якісь питання і пропозиції, як завжди з цієї сторони. Думаю, що відсоток того, що відбудеться зустріч, залежить від Росії. Я бачу, що пані Меркель хотіла б, щоб ця зустріч пройшла. Вона багато зробила за цей час для України, для нормандського формату. Тому, я думаю, шанси для цього є”, – відзначив Зеленський.

Він додав, що “ми обговорювали з президентом Байденом кілька варіантів залучення США до вирішення цього конфлікту”. За словами президента, США «в принципі, підтримують, але будуть думати над форматом і потім пропонувати цей формат Україні й Росії».

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