"Ми любимо свою роботу!" - головна редакторка Еспресо Анастасія Равва презентувала українську журналістику на конференції Media Makers Meet 2022

Під час відвертої розмови учасники обговорили питання незалежної журналістики в часи війни. Європейські колеги цікавились про реалії, в яких працюють їх українські колеги. Діяльність українських журналістів викликає захоплення, адже вони не лише не припинили працювати, а й розвивають свою діяльність.

Учасники зустрічі ставили багато питань про стан журналістики, які цікавлять медійників, які ніколи не жили в умовах війни. Яке ваше ставлення до війни зараз і з огляду на наступні 12 місяців? Як функціонує медіабізнес в Україні? Про кібератаки та цезуру, про російську пропаганду та підтримку журналістів під час війни.

"Ми любимо свою роботу! І плануємо надалі виконувати її якомога якісніше попри те, що від ворожих атак загинуло понад 40 українських журналістів", - заявила головна редакторка телеканалу "Еспресо" Анастасія Равва.

"Наша повага всій команді Еспресо. Не здавайтеся, ви потрібні, як ніколи", - резюмував розмову модератор Штефан Шерцер.

Media Makers Meet (Mx3 Berlin) — щорічна подія, орієнтована на загальноєвропейську аудиторію B2B та спеціалізованих медіа, доповідачами якої є переважно медійники Європи та США.