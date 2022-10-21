"Ми любимо свою роботу!" - головна редакторка Еспресо Анастасія Равва презентувала українську журналістику на конференції Media Makers Meet 2022
Головна редакторка телеканалу "Еспресо" Анастасія Равва розповіла європейським колегам про діяльність українських медіа під час широкомасштабного російського вторгнення в рамках міжнародної конференції Media Makers Meet, що проходила 19-20 жовтня в Берліні
Під час відвертої розмови учасники обговорили питання незалежної журналістики в часи війни. Європейські колеги цікавились про реалії, в яких працюють їх українські колеги. Діяльність українських журналістів викликає захоплення, адже вони не лише не припинили працювати, а й розвивають свою діяльність.
Учасники зустрічі ставили багато питань про стан журналістики, які цікавлять медійників, які ніколи не жили в умовах війни. Яке ваше ставлення до війни зараз і з огляду на наступні 12 місяців? Як функціонує медіабізнес в Україні? Про кібератаки та цезуру, про російську пропаганду та підтримку журналістів під час війни.
"Ми любимо свою роботу! І плануємо надалі виконувати її якомога якісніше попри те, що від ворожих атак загинуло понад 40 українських журналістів", - заявила головна редакторка телеканалу "Еспресо" Анастасія Равва.
"Наша повага всій команді Еспресо. Не здавайтеся, ви потрібні, як ніколи", - резюмував розмову модератор Штефан Шерцер.
Media Makers Meet (Mx3 Berlin) — щорічна подія, орієнтована на загальноєвропейську аудиторію B2B та спеціалізованих медіа, доповідачами якої є переважно медійники Європи та США.
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