"Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою", - міністр оборони Швеції про допомогу Україні

Про це міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що вийшло сьогодні, 22 квітня 2023 року.

"Я думаю, що ми маємо бути готові, що війна може бути довгою, на жаль. І тому дуже важливо переконатися, що ми можемо забезпечити логістику, запчастини, боєприпаси. В даний час Швеція головує в Євросоюзі, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб активізувати підтримку всередині ЄС, щоб ми могли виконати зобов'язання надати до 1 мільйона артилерійських снарядів протягом одного року. Це має ключове значення", - наголосив Йонсон.

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У зв'язку з цим, додав міністр, країни Євросоюзу мають збільшити виробництво.

"Я думаю, що багато хто з нас має вагомі причини подумати як про стратегію ВПК, так і про те, що ми можемо зробити, щоб наростити виробництво артилерійських снарядів. У мене позавчора була зустріч із єврокомісаром Бретоном (комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, - ред.), він був у Швеції, він їздить багатьма країнами, і я вітаю це. Він подорожує Європою, щоб побачити виробництво, поговорити з представниками галузі, і ми готові зробити все необхідне, щоб наростити виробництво. Отже, справа не тільки в механізмі закупівель, а й у нарощуванні виробничих потужностей", - пояснив Пол Йонсон.

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На його думку, нинішня російсько-українська війна є "певною мірою, війною на виснаження, війною, в якій безпека постачання, справді, є ключовою".

"І тому ми зараз у Швеції переглядаємо наші промислові потужності, щоб показати, що ми маємо промислову базу, яка одночасно може гарантувати, що ми збільшуємо до 2% ВВП наші витрати на оборону, і водночас робити більше, щоб підтримувати Україну на її довгому шляху", - додав Йонсон.