Ситуація як у 1940 році. Британський генерал порівняв події на фронті з календарем Другої світової

Такої точки зору достримується відставний британський генерал сер Річард Лоусон Берронс, про що він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Цієї підтримки достатньо, щоб Україна не втрачала більше території - і ми бачимо, як це відбувається в Бахмуті, але ще недостатньо, щоб дати Україні потенціал викинути Росію. І це відбувається здебільшого тому, що ще немає промислових потужностей", - зазначив генерал.

Нинішній хід подій на фронтах російсько-української війни Берронс порівнює з першими роками Другої світової.

"Історія тут дуже повчальна. Якщо подумати про Європу 1940 року, вона перебувала у жахливому стані перед тодішнім натиском нацистської Німеччини. І знадобилося цілих три роки, щоб створити сили та промислові потужності, щоб дійти до дня "Д" (операція союзників з висадки в Нормандії, - ред.) 1944 року", - сказав генерал.

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На його думку, "якщо Захід продовжить допомагати на нинішньому рівні, це завадить Росії зламати Україну, але точно не дасть можливості отримати рішучу і швидку перемогу".

"У такому разі ця війна триватиме два, три, чотири роки, а потім, мабуть, сторони опиняться у якомусь гіркому безвихідному глухому куті", - додав генерал.

Тож якщо країни Заходу зацікавлені у перемозі України на прийнятних для України умовах, що передбачають повне звільнення усіх окупованих росіянами українських територій, як наголосив Берронс, потрібно "різко збільшити потік підтримки України".

Довідка

Сер Річард Лоусон Берронс служив у Боснії та Герцоговині, Іраці та Афганістані.

Протягом 2013-2016 років він очолював Командування об'єднанних сил армії Його Величності.