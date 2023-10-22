Ми маємо досвід минулої зими, тому не думаю, що агресору вдасться щось зробити енергетичній системі, - експерт Касіч
Енергетичний експерт, Гендиректор АТ "Вінницяобленерго", ексочільник ДП "НЕК "Укренерго" Юрій Касіч вважає, що Україна має досвід минулої зими, тому агресору не вдасться щось зробити енергетичній системі
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Елемент "неочікуваності" вже пройдений, який був минулої зими. Ми вже маємо досвід проходження минулої зими, ми вже більш менш підготувалися й знаємо ті ризики й слабкі місця, які треба захищати та, яким чином. Тобто, я не думаю, що агресору вдасться нам щось зробити з точки зору енергетики", - вважає експерт.
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Касіч зауважив, що українська енергетична система була ціла, але не захищена, а зараз вона "трохи неціла, але захищена зовсім інакше".
"І системою протиракетної оборони, й іншими засобами фізичного захисту об'єктів. Тому, я не можу сказати, що баланс підтримується, але умови різні. Звичайно повністю система за цей термін відновитися не змогла, вона будувалася в такому вигляді, в якому вона була до ракетних атак минулого року дуже багато десятків років й мала дуже великий запас міцності, великий запас резервів та потужностей з точки зору генерації. Але, я впевнений, що дуже багато вдалося відновити", - додав він.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: серед ключових питань ситуація на фронті та захист української енергосистеми.
- Нагадаємо, станом на 20 жовтня ключовою проблемою всього енергетичного комплексу є борги на енергоринку, які дуже ускладнюють підготовку до зими.
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