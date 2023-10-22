Ми маємо досвід минулої зими, тому не думаю, що агресору вдасться щось зробити енергетичній системі, - експерт Касіч

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Елемент "неочікуваності" вже пройдений, який був минулої зими. Ми вже маємо досвід проходження минулої зими, ми вже більш менш підготувалися й знаємо ті ризики й слабкі місця, які треба захищати та, яким чином. Тобто, я не думаю, що агресору вдасться нам щось зробити з точки зору енергетики", - вважає експерт.

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Касіч зауважив, що українська енергетична система була ціла, але не захищена, а зараз вона "трохи неціла, але захищена зовсім інакше".

"І системою протиракетної оборони, й іншими засобами фізичного захисту об'єктів. Тому, я не можу сказати, що баланс підтримується, але умови різні. Звичайно повністю система за цей термін відновитися не змогла, вона будувалася в такому вигляді, в якому вона була до ракетних атак минулого року дуже багато десятків років й мала дуже великий запас міцності, великий запас резервів та потужностей з точки зору генерації. Але, я впевнений, що дуже багато вдалося відновити", - додав він.