"Ми маємо на столі життєздатне рішення": глава МАГАТЕ прокоментував ситуацію навколо ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що для безпечної роботи тимчасово окупованої Запорізької АЕС - є життєздатне рішення
Про це повідомляє Укрінформ.
Гроссі виступив у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, де заявив, що МАГАТЕ не намагається шукати політичного вирішення конфлікту, натомість прагне розв’язати проблему ядерної безпеки.
"Звісно, це (рішення - ред.) має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення. І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена ввімкнути аварійні дизельні генератори, що ми не мали опинитися в такому становищі", - сказав Рафаель Гроссі.
Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що впродовж місяців працював над пропозицією для забезпечення захисту Запорізької АЕС.
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