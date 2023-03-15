"Ми маємо на столі життєздатне рішення": глава МАГАТЕ прокоментував ситуацію навколо ЗАЕС

Про це повідомляє Укрінформ.

Гроссі виступив у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, де заявив, що МАГАТЕ не намагається шукати політичного вирішення конфлікту, натомість прагне розв’язати проблему ядерної безпеки.

"Звісно, це (рішення - ред.) має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення. І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена ввімкнути аварійні дизельні генератори, що ми не мали опинитися в такому становищі", - сказав Рафаель Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що впродовж місяців працював над пропозицією для забезпечення захисту Запорізької АЕС.