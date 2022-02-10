"Ми не мали армії, треба було зупинити ворога": Княжицький нагадав, що завдяки Мінським угодам РФ визнано стороною конфлікту і введено санкції

Про це він заявив у ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.



"Якщо говорити про те, що відбувається та про Мінські домовленості - ми розуміємо, що вони були підписані тоді, коли ми не мали армії. Нам треба було зупинити ворога, ми його зупинили. Завдяки цим домовленостям введені санкції проти РФ і насправді, на рівні ООН Росія визнана стороною конфлікту. Тому вони там сидять, тому вони сидять у "нормандському" форматі", - сказав Княжицький.



Він додав, що Мінські домовленості не виконує Росія.



"Чому Росія їх не виконує? Вона їх ніколи не виконає, тому що ці вимоги не втіляться. Спочатку написано, що Росія має відвести війська з Дебальцево, відвести важке озброєння, допустити ОБСЄ і має забезпечити чесні вибори, де мають бути українські партії і медіа, а потім ті кого виберуть, будуть думати потрібен їм той особливий статус чи ні. А чесні люди, українці, які повернуться, ніколи в житті ніякого особливого статусу не будуть хотіти", - заявив нардеп.



На його думку, Мінські домовленості, перш за все, не вигідні для РФ.



"Тому вона робить все, щоб їх зірвати і не виконувати. Тому що це був механізм стримування. Очевидно, що якби хтось запропонував "Мінськ-3", Зеленський, хто запропонував домовитись і створити кращі умови? Я б ініціював виключення звідти пунктів про особливий статус, які дратують кожного українця. Я знаю, що ці пункти ніколи не будуть втілені, бо Росія не захоче звідти вивести війська", - підсумував він.

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