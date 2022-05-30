Про це заявив 30 травня Високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком спеціальної зустрічі Європейської Ради.

За його словами, блокада українських портів Росією не дозволяє Україні вивезти на зовнішній ринок понад 20 мільйонів тонн зерна, і ця ситуація потребує реагування з боку Європейського Союзу.

"Ми не можемо допустити голод у світі, але це саме те, що зараз робить Путін. Він проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна. Європейський Союз має сказати щось із цього приводу, оскільки все це — велика трагедія, яка матиме дуже руйнівний ефект для багатьох країн по всьому світу", - наголосив Боррель.

У вівторок, 31 травня, європейські лідери розглянуть питання глобальної продовольчої безпеки, зокрема, шляхи вивезення з України 20 мільйонів тонн українського зерна. Це непросто, за словами Борреля, бо Росія військовим шляхом блокує морські шляхи постачання цього зерна на зовнішні ринки. Але ця тема має надзвичайно велике значення, оскільки йдеться про загрозу голоду у світі.

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