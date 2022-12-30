Ми не обирали війну, проте нам вистачить сил здолати ворога, - Залужний

Вітання він оприлюднив у своєму telegram.

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", - наголосив Залужний.

Зокрема, він також відзначив, що у боротьбі народжується Нація, і Перемога України стане початком розквіту нашої держави та кінцем для Росії.

30 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що в 2023 році протиповітряна оборона України стане ще результативнішою і може перетворитися на "гарантію безпеки для всього континенту".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb