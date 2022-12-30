Про це Зеленський сказав у зверненні.

"Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону - ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту", - сказав Зеленський.

Президент також сказав, що на східному фронті відбуваються жорстоке протистояння, проте ЗСУ тримають позиції та просуваються вперед.

"Донеччина, Луганщина - наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!" - сказав Зеленський.

Крім того, президент заявив про наявність стратегії з убезпечення електропостачання.

"У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов'язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо", - сказав Зеленський.

Також президент розповів про роботу в зовнішній політиці.

"Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Греції. Підсумували рік, подякував Греції за підтримку нашої держави. Погодили на наступний рік, як можемо зробити співпрацю ще змістовнішою. Провів нараду з нашими міжнародниками. Багато питань, але головне - ті заходи, які ми готуємо для посилення України вже в січні та лютому. Україна збереже досягнуте лідерство в зовнішній політиці і буде ще активнішою, це сто відсотків",- сказав Зеленський.

Президент також відзначив роботу волонтерів, які допомагають армії та цивільним.

"Сьогодні вперше відбулася церемонія відзначення наших волонтерів "Золотим серцем". Це справедливо й чесно - за підсумками року відзначити тих, хто весь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та всій нашій державі. Дякую кожному й кожній, хто воює за нашу державу. Хто допомагає українцям. Хто працює заради України та нашого майбутнього. Слава всім нашим людям! Слава Україні!" - сказав Зеленський.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 29 грудня РФ запустила по Україні 70 ракет, українські військові знищили 58 із них.

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