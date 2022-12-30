Росія випустила 70 ракет по Україні під час масованої атаки минулої доби, 58 з них - знищено, - Ігнат

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є уточнена інформація щодо вчорашнього масованого удару по Україні - ворог випустив 70 ракет, з них знищено 58. Не лише Повітряні сили знищують повітряні цілі. ППО сухопутних військ, десантно-штурмові війська, тероборона знищують повітряні цілі", - пояснив Ігнат.

За його словами, кожен російський бомбардувальник може нести вісім ракет.

"Вчора летіло на Україну 13 літаків, кожен літак може нести максимально вісім ракет - це 104 ракети плюс 20 "калібрів" на трьох носіях у Чорному морі. Максимально могло бути випущено по Україні 120 ракет з потенційними носіями. Зазвичай ворог випускає менше ракет зі стратегічних бомбардувальників", - додав Ігнат.

Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.

Вже у ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники.

Вночі на 30 грудня українські воїни збили 16 ударних дронів РФ на території України

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