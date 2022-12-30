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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони збили вночі 10 ворожих дронів на Дніпропетровщині та Запоріжжі 

30 грудня, 2022 п'ятниця
06:47
війна з Росією дрон Shahed-136

Вночі на 30 грудня українські воїни збили 10 ударних дронів РФ у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід".

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу "Шахед" та 1 "Марлін" у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.

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Росія
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
безпілотник
Запорізька область
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