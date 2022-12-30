Сили оборони збили вночі 10 ворожих дронів на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Вночі на 30 грудня українські воїни збили 10 ударних дронів РФ у Дніпропетровській та Запорізькій областях
Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід".
"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу "Шахед" та 1 "Марлін" у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.
- Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.
- Вже у ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники.
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