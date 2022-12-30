Росія атакувала Київ "шахедами". Спрацювала ППО
У ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ дронами-камікадзе
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Київщина! Атака дронами. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу військових!", - написав Кулеба.
О 2:35 у Києві спрацювала ППО. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 1:56.
- Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами.
- МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.51
- Актуальне
- Важливе