Росія атакувала Київ "шахедами". Спрацювала ППО

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київщина! Атака дронами. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу військових!", - написав Кулеба.

О 2:35 у Києві спрацювала ППО. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 1:56.

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