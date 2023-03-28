Про це розповів легендарний футболіст, ексгравець збірної України Артем Федецький в спеціальній програмі "Футбольний формат" на каналі Еспресо.TV.

"Ми сподівалися на нічию. Перемога для нас це була на рівні фантастики. Так грати проти Англії. Звичайно, не хочеться критикувати наших хлопців, але потрібно бути більш агресивним, особливо у відборі м’яча. Таке враження, що у матчі з нами, Англія провела тренування з підвищеною відповідальністю. Так виглядала збоку. На жаль», – сказав Федецький.

Він також зауважив, що збірна України виглядала більш втомленою, ніж суперники.

"Таке враження, що ми грали проти Італії в Римі. Цілу ніч ми їхали на автобусі, стояли на кордонах, дві години спали і приїхали на матч. Хоча ми мали розуміти, що гра з Англією була для наших захисників. Вони в окопах сидять, слідкують. У нас гра була без емоцій, злості. Хлопці, ви маєте бути на полі футбольними хуліганами. Звинувачувати Ротаня (в.о. головного тренера – ред.), що він щось неправильно зробив, то саме останнє. Має бути характер, зарядженість на матч, і самовіддача. На жаль ми цього не побачили. Єдиний позитивний момент в збірній, коли на стадіоні вболівальники кричали слово «ЗСУ». Вболівальники намагалися нагадати футболістам для кого цей матч, і для кого вони грають. Після гри потрібно зробити аналіз, тренерський штаб має навести порядок, і хлопці у наступній грі мають бути мужиками. А ця гра вже історія. Потрібно забувати, робити аналіз і рухатись далі. В наступній грі мають бути зроблені висновки, і має бути мотивація", – додав Федецький.