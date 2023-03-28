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"Ми не побачили характеру, зарядженості та самовіддачі": Федецький про матч проти Англії

28 березня, 2023 вiвторок
04:14
Спорт Артем Федецький

Збірники України в матчі з Англією мали стати футбольними хуліганами, натомість вони грали без емоцій і позитивної злості

Про це розповів легендарний футболіст, ексгравець збірної України Артем Федецький в спеціальній програмі "Футбольний формат" на каналі Еспресо.TV.

"Ми сподівалися на нічию. Перемога для нас це була на рівні фантастики. Так грати проти Англії. Звичайно, не хочеться критикувати наших хлопців, але потрібно бути більш агресивним, особливо у відборі м’яча. Таке враження, що у матчі з нами, Англія провела тренування з підвищеною відповідальністю. Так виглядала збоку. На жаль», – сказав Федецький.

Він також зауважив, що збірна України виглядала більш втомленою, ніж суперники.

"Таке враження, що ми грали проти Італії в Римі. Цілу ніч ми їхали на автобусі, стояли на кордонах, дві години спали і приїхали на матч. Хоча ми мали розуміти, що гра з Англією була для наших захисників. Вони в окопах сидять, слідкують. У нас гра була без емоцій, злості. Хлопці, ви маєте бути на полі футбольними хуліганами. Звинувачувати Ротаня (в.о. головного тренера – ред.), що він щось неправильно зробив, то саме останнє. Має бути характер, зарядженість на матч, і самовіддача. На жаль ми цього не побачили. Єдиний позитивний момент в збірній, коли на стадіоні вболівальники кричали слово «ЗСУ». Вболівальники намагалися нагадати футболістам для кого цей матч, і для кого вони грають. Після гри потрібно зробити аналіз, тренерський штаб має навести порядок, і хлопці у наступній грі мають бути мужиками. А ця гра вже історія. Потрібно забувати, робити аналіз і рухатись далі. В наступній грі мають бути зроблені висновки, і має бути мотивація", – додав Федецький.

  • Нагадаємо, у неділю, 26 березня, у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася у Лондоні Англії з рахунком 2:0.
  • Екстренер збірної України Мирон Маркевич також розкритикував збірну після поразки від Англії, наголосивши, що у діях наших хлопців відчувалась "приреченість і ніякої боротьби".
футбол
Збірна України
Англія
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