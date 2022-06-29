Ми не стикалися з такими масштабами ідентифікації тіл, – Олена Толкачова

Олена Толкачова розповіла про це у програмі "Війна і волонтери" журналістки "Еспресо.Захід".

"Ми ніколи не стикалися з такими масштабами, – зазначила Олена Толкачова. – По-перше, в нашому підрозділі так склалося, що відразу після загибелі була можливість забрати загиблих із поля бою і вони були повністю впізнавані. Був один зниклий безвісти ще 2014 року під Іловайськом, якого потім "Евакуація 200" знайшла. Його поховання виявили на непідконтрольній території. Ми його впізнали по особистих речах. Зараз це абсолютна нова справа. Я знаю, що багато тих, хто загинув в Іловайську, стикалися з такими випадками, коли людей вдавалося впізнати лише через ДНК. Але в нашому підрозділі вперше маємо такий досвід".

Нагадаємо, Олена Толкачова розповіла про тривалий процес повернення тіл загиблих захисників, а також про те, що їх часто привозять у жахливому стані, а в одному пакеті можуть бути останки кількох людей.

28 червня повідомили про те, що на Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих: Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники Азовсталі.

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