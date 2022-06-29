Тіла привозять у жахливому стані, інколи неможливо зрозуміти, чоловік це чи жінка, – керівниця Патронатної служби полку "Азов"

Керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова була гостею програми "Війна і волонтери", журналістки Еспресо.

За її словами, тіла тих, хто загинув ще кілька місяців тому, отримали тільки зараз. Це ускладнює ідентифікацію.

"У першу чергу, під час первинного огляду, ми пробуємо знайти татуювання, особисті речі, які можуть бути в гаманцях, кишенях чи заховані під одягом, – каже Олена Толкачова. – Зараз ми проводимо впізнання, аби знати, хто з якого роду військ. Бо є Нацгвардія, "Азов", морська піхота, поліція, Збройні сили, морська охорона та військово-морський флот. Можна впізнати по формі, але іноді одяг розклався настільки, що ми не можемо зрозуміти, що це за рід військ. У багатьох зняті шеврони".

Іноді неможливо зрозуміти, чоловік це чи жінка

Після цього відбувається впізнання тіл. Переважно за ДНК-експертизою, але ще намагаються знайти особливості.

"Буває такий стан розкладення, що навіть не видно татуювань, – додає Олена Толкачова. – Дуже багато тих, котрі загинули з "Азову", ми знаємо особисто, тому при первинному огляді пробуємо їх впізнати. У принципі, це можливо тільки по татуюваннях, якщо вони залишилися. Інколи навіть не зрозуміло, чоловік це чи жінка, є обгорілі останки. Тому робота складна, родичі це знають. Результатів експертизи можуть чекати місяцями. Бо експертів не так багато. Ми не були готові взагалі до одночасності доставлення такої кількості загиблих. Якщо брати по 15 людей на день, то це може розтягнутися навіть на три місяці".

Олена Толкачова також розповіла, що в одному пакеті можуть бути залишки кількох тіл.

28 червня повідомили про те, що на Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих: Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники Азовсталі.

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