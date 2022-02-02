"Ми ніколи не ховалися": Кулеба про готовність України до переговорів з Росією у будь-якому форматі

Про це Кулеба сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому можливому форматі, щоб знайти дипломатичні рішення. Ми ніколи не ховалися від переговорів. Навпаки, ми роками працювали в Нормандському форматі разом із Францією та Німеччиною, щоб знайти дипломатичне рішення", - сказав Кулеба.



Міністр додав, що вітає спроби відновити переговорні процеси, та сподівається, що Росія покаже свій намір повернутися до дипломатії. Крім того, від РФ очікують, що вона погодиться організувати нову зустріч лідерів Нормандського формату.



Водночас Кулеба зазначив, що Україна готова до будь-якого сценарію.



Раніше Дмитро Кулеба заявив, що на тлі загрози нового вторгнення Російської Федерації рівень підтримки світом України "безпрецедентний", тому "є всі шанси, що дипломатія спрацює".