Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

"Зараз же хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Там дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації", - наголосив він.

Відомо, що зараз запроваджуються обмеження проти кількох тисяч субʼєктів, синхронізуються санкції України й партнерів і впроваджуються нові санкції проти ключових персоналій та значущих російських підприємств.

"Звичайно, санкції будуть застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території нашої держави", - додав президент.

30 вересня стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України шляхом письмового голосування ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо великої кількості фізичних і юридичних осіб РФ.

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