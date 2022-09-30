"Ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб демонтувати російський вплив": Зеленський про новий список підсанкційних осіб від РНБО
Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
"Зараз же хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Там дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації", - наголосив він.
Відомо, що зараз запроваджуються обмеження проти кількох тисяч субʼєктів, синхронізуються санкції України й партнерів і впроваджуються нові санкції проти ключових персоналій та значущих російських підприємств.
"Звичайно, санкції будуть застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території нашої держави", - додав президент.
- 30 вересня стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України шляхом письмового голосування ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо великої кількості фізичних і юридичних осіб РФ.
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