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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ми переможемо лише завдяки нашій героїчній армії. Перемовини - це ширма для підготовки нових атак Росії, - Портников
Ексклюзив

Ми переможемо лише завдяки нашій героїчній армії. Перемовини - це ширма для підготовки нових атак Росії, - Портников

10 червня, 2022 п'ятниця
13:57
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що перемогти Росію ми зможемо лише військовим шляхом, завдяки нашій героїчній армії, а всі перемовини є ширмою для підготовки нових російських атак

Публіцист розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Війна Росії проти України може бути зупинена тільки нашою героїчною армією. Тільки військовим шляхом. Ніякого політичного шляху подолання цієї проблеми не існує. Ми маємо це запамʼятати назавжди. Будь-які перемовини, які знову будуть розпочаті, стануть для Росії лише ширмою для підготовки нових атак", - зазначив Портников.

Журналіст наголосив, що Росія не сприймає Україну як державу. Для росіян ми є лише низкою адміністративних утворень, які повинні стати частиною РФ.

"Жодних мирних угод з Російською Федерацією не можна досягти з тієї просто причини, що РФ не сприймає Україну як субʼєкт міжнародного права. Наша країна для росіян є низкою російських областей, які мають бути приєднані до материнської держави", - зауважив Віталій Портников.

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Новини
Віталій Портников
російська агресія
переговори з Росією
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