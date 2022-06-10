Публіцист розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Війна Росії проти України може бути зупинена тільки нашою героїчною армією. Тільки військовим шляхом. Ніякого політичного шляху подолання цієї проблеми не існує. Ми маємо це запамʼятати назавжди. Будь-які перемовини, які знову будуть розпочаті, стануть для Росії лише ширмою для підготовки нових атак", - зазначив Портников.

Журналіст наголосив, що Росія не сприймає Україну як державу. Для росіян ми є лише низкою адміністративних утворень, які повинні стати частиною РФ.

"Жодних мирних угод з Російською Федерацією не можна досягти з тієї просто причини, що РФ не сприймає Україну як субʼєкт міжнародного права. Наша країна для росіян є низкою російських областей, які мають бути приєднані до материнської держави", - зауважив Віталій Портников.

Видання Politico пише, що європейські лідери симпатизують Україні, але вони стурбовані тим, що буде, коли Україна переможе Росію.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж.

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