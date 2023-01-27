Українці не випрошують собі безпеки від інших. Ми просто хочемо об‘єднати зусилля з адекватними однодумцями у світі. Про це дані нового соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Українці однаково схвально ставляться і до вступу держави в НАТО, і до військово-політичного альянсу з притомними союзниками в іншому форматі. Чи то у вигляді військово-політичного союзу Україна — Польща — Велика Британія, чи то у складі Україна — Польща — Литва. Кожен з трьох перелічених варіантів набирає 80% і більше підтримки серед українців.

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Українці однаково схвально ставляться і до вступу держави в НАТО, і до військово-політичного альянсу з притомними союзниками в іншому форматі

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Отже, ми прагнемо в НАТО не для того, щоб там сховатися, а для того, щоб боронити. Інакше не можу пояснити такий самий високий рівень підтримки варіантів військово-політичного союзу з окремими надійними членами НАТО.

Показуйте ці дані усім західним партнерам, які дискутують питання нашого членства в Альянсі. У цих відсотках важливе пояснення нашої мотивації.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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