Ми просимо партнерів визначитися з гарантіями безпеки для України, – Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Кулеба вважає, що до російського вторгнення привів вакуум безпеки після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, але згодом не змогла стати членом НАТО. Тому провідні країни мають визначитися із гарантіями безпеки для України.

"Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі. Тоді ми стукали у двері НАТО, але вони так і не відчинилися. Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ зобов’язаний безпекою Україні, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.

Згодом він заявив, що бачить Японію серед гарантів безпеки України.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, доки не будуть вирішення питання Криму та Донбасу.