Ми рекордно швидко здобули кандидатство у ЄС, так само маємо перейти до переговорів про членство, - Зеленський
Президент заявив, що Україна максимально швидко імплементує все необхідне законодавство для синхронізації з правовим полем ЄС
Про це повідомив Володимир Зеленський під час виступу у Парламенті з нагоди Дня Державності України
"Ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу і здобули кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було в жодної іншої держави. Це наш розвиток. Це наші друзі, їхня допомога. Це наші інтереси. Це українська швидкість – те, на що ми стали здатними, коли звільнилися від ілюзій і досягли історично найбільшої національної єдності", - заявив Зеленський
З такою ж швидкістю маємо прийти й до початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі.
"Все, що маємо зробити для цього, – ми зробимо. Синхронізувати законодавство України з правом Євросоюзу – ми виконаємо. Сформований і план імплементації всіх регламентів та директив ЄС у межах виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це фактично спільне завдання для нас, для вас, шановні депутати, і для уряду нашої держави. І це відповідає нашій новій реальності. Реальності того, що процес європейської інтеграції переведений нами зі сфери зовнішньої політики у сферу внутрішньої політики. Ось із цього стартує справжня робота, справжня євроінтеграція", - додав президент.
- Відзначимо, що сьогодні президент Литви Гітанас Науседа вручив президенту України Володимиру Зеленському Орден Вітовта Великого, що вважається найвищою з можливих нагород країни
- Також Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи, що готуватиме чиновників для роботи у структурах ЄС
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