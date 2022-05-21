Про це він заявив у інтерв'ю каналам телемарафону.

За словами президента, ще до початку повномасштабної війни РФ здійснювала багато кібератак і тиснула на Україну.

"Ми розуміли, що відбувається підготовка та чи інша. Обсяг чи об'єм, чи нахабність того, результат чого ми побачили з вами, ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі на тебе підуть танки, Росія піде крізь Білорусь на тебе. Інша справа - коли конкретно з Білорусі летять ракети. Здається, що різниця невеличка, що попереджали, що з того боку може початися технікою наступ. Але різниця велика", - наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що дуже відрізняються ситуації, коли Україна вимушена протистояти силам, які через Білорусь ідуть до країни, або воювати з двома країнами.

"Тому ніхто до кінця, що відбувається, не знав. Це все є неправда. Які б розвідки не говорили, деталей ніхто до кінця не знав. Усі готувалися до різних заходів. У нас була своя підготовка, у різних розвідок нашх партнерів була своя підготовка та свої попередження. Більше деталей, ніж знали ми, ні в кого не було".

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