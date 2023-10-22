"Ми ухвалили неправильне рішення": спікерка парламенту Чехії про окупацію Криму у 2014 році
Спікерка палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова заявила, що західні країни ухвалили неправильне рішення, коли РФ окупувала Крим у 2014 році
Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода".
За словами спікерки, Росія могла прийняти "недостатню реакцію" західних країн, як слабкість. Через що РФ наважилася на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
"Зараз я вважаю, що ми однозначно ухвалили неправильне рішення не тиснути на Росію, оскільки наша відповідь була недостатньою. І я майже впевнена, що тепер не лише я, а й інші лідери добре знають, що це була помилка... І для Росії це, звичайно, виглядало як слабкість, і тому вони вирішили зробити те, що вони зробили, те, що вони досі роблять", - сказала вона.
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