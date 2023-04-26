Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою, - олімпійський чемпіон Верняєв
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв пояснив, чому вирішив перейти на українську мову
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою. Варто проаналізувати те, чому нас вчили багато років і зробити висновки. Варто розвиватися як європейська країна і посилати все російське до біса. Важливо також вчити нормальні іноземні мови, щоб спілкуватися з хорошими людьми, які нам допомагають, їх мовою", - сказав Верняєв.
29-річний Олег Верняєв є переможцем Олімпіади-2016 у вправах на брусах та володарем срібла Ігор у Ріо в багатоборстві. Крім того, українець вигравав золото чемпіонату світу та є шестиразовим чемпіоном Європи.
- У березні 2023 року Верняєву скоротили термін дискваліфікації за вживання допінгу до двох років, завдяки чому він може відновити виступи.
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