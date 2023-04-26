Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою, - олімпійський чемпіон Верняєв

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою. Варто проаналізувати те, чому нас вчили багато років і зробити висновки. Варто розвиватися як європейська країна і посилати все російське до біса. Важливо також вчити нормальні іноземні мови, щоб спілкуватися з хорошими людьми, які нам допомагають, їх мовою", - сказав Верняєв.

29-річний Олег Верняєв є переможцем Олімпіади-2016 у вправах на брусах та володарем срібла Ігор у Ріо в багатоборстві. Крім того, українець вигравав золото чемпіонату світу та є шестиразовим чемпіоном Європи.