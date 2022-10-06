Ми відновлюємо підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного та артилерійського дивізіонів, - виконувач обов'язків командира полку "Азов" Надточій
Микита Надточій, виконувач обов'язків командира полку "Азов" зазначив, що в умовах сучасної війни полку "Азов" не вистачає танків та артилерії для того, щоб бути автономними у своїх діях та мати можливість вести бойові дії на суходолі
Про це він сказав на пресконференції командирів полку "Азов" в етері Еспресо.
"На разі структура полку являє собою батальйонно-тактичну групу, у яку входять чотири піхотні роти, мінометна батарея, взвод вогневої підтримки, група розвідки, управляння та підрозділи забезпечення. В умовах сучасної війни нам не вистачає танків та артилерії для того, щоб бути автономними у своїх діях та мати можливість вести бойові дії на суходолі. Тому, ми відновлюємо підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного та артилерійського дивізіонів і чекаємо на озброєння та техніку, яку нам обіцяли", - підкреслив виконувач обов'язків командира полку "Азов".
Микита Надточій продовжив, що друге по пріоритету – це безпілотні летальні апарати та зв'язок, з якими результати планових робіт артилерії мають вищі показники, а час реакції виявлення ворожих цілей також стає швидшим. Стабільний зв'язок є основою ведення результативних бойових дій, тому це дуже необхідно.
"На цей момент 25 військовослужбовців окремого загону загального призначення "Азов", які були поранені та евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, стали до строю та виконують бойові завдання, у тому числі і я. І сьогодні полк "Азов" має свою зону відповідальності на південному напрямку та успішно веде бойові дії, не дивлячись на відсутність важкого озброєння. За час виконання бойових завдань є втрати особового складу та техніки, але запевняю вас, що втрати противника у рази більше", - зауважив Надточій.
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