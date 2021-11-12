Ми виграємо ЧС, - екстренер "Динамо" та збірної України клянеться в любові до Росії і проситься до них на роботу
Колишній тренер "Динамо" та національної команди України Рауль Ріанчо проситься на роботу в збірну Росії з футболу
Про це повідомляє російське видання "РБ Спорт".
Ріанчо хоче працювати в тренерському штабі Валерія Карпіна, який очолює збірну Росії.
"Збірна Росії показує фантастичну гру. Дуже упевнена перемога над Кіпром. Якщо був би рахунок 7:4 - не так добре, як 6:0. Впевнений, команда Карпіна полетить в Катар. З Хорватією, звичайно, буде складно, але я не сумніваюся в успіху Росії. Хочу звернутися до Валерія Георгійовича: "Карпін, поклич мене у збірну! Ми виграємо чемпіонат світу в Катарі, я люблю Росію", - сказав іспанський тренер.
Останнім місцем роботи Рауля Ріанчо був московський "Спартак", де він спершу був асистентом Массімо Каррери, а потім тренував команду самостійно на правах в.о. головного тренера.
Українським фанатам 61-річний Ріанчо відомий своєю роботою у штабі Сергія Реброва в "Динамо". Іспанець був помічником Андрія Шевченка у збірній України з футболу.
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