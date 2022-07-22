Майор Національної гвардії України поділився деталями в етері Еспресо.

"Ми воюємо з деградованим суспільством, яке не має ні честі, ні совісті, ні моралі, але яке має багато смертоносного барахла. І росіяни цим користуються. Окупанти чітко знають, що в піхотних боях, прямих зіткненнях, артилерійських дуелях програють, але вони знають, де мають перевагу. А перевага росіян у кількості боєкомплектів, стволів і танків", - зазначив Кузик.

Військовий додав, що російські загарбники вчаться й намагаються не допускати тих зіткнень, в яких вони програватимуть.

"Російські окупанти досить прагматичні й реально розуміють, якщо вони допускатимуть багато прямих зіткнень, то зазнаватимуть великих втрат. Вони роблять висновки. Треба відкидати тезу, що ми воюємо з пітекантропами", - зауважив Петро Кузик.

22 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські армійці вдаються до саботажу й відмовляють йти в бій на деяких напрямках.

Того ж дня військова розвідка міністерства оборони Великої Британії повідомила, що Росія збільшила використання ППО через "критичну нестачу" спеціальних ударних ракет.

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