Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що, імовірно з початку повномасштабного вторгнення поблизу України Росія розгорнула системи ППО С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях.

"Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції", - йдеться в повідомленні.



Застосування такої зброї як наземну атаку спричинить жертви серед цивільного населення, оскільки ракети не оптимізовані для такого використання, а їхні екіпажі мало навчені для таких завдань.



На Донеччині російська артилерія зосереджена на Краматорську і Сіверську. Українські військові продовжують відбивати спроби росіян штурмувати Вуглегірську ТЕС.

22 липня Генштаб ЗСУ підкреслив, що РФ втратила вже 39 тис. армійців, 3920 бронемашин і 863 артсистеми від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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